Tutti pazzi per Dzeko: l’accoglienza dei tifosi per il primo allenamento

Tanti i sostenitori dello Schalke 04 per il primo allenamento di Edin Dzeko
Non è andata come sperato l'esperienza alla Fiorentina. Dopo appena sei mesi Edin Dzeko cambia squadra e si trasferisce allo Schalke 04. Dopo le visite mediche e la firma del contratto, l'attaccante bosniaco ha effettuato il primo allenamento assieme ai compagni.

Ad attenderlo c'erano circa 1200 tifosi dello Schalke pronti ad accoglierlo per fare foto e farsi firmare autografi. Il video:

