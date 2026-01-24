Tutti pazzi per Dzeko: l’accoglienza dei tifosi per il primo allenamento

Non è andata come sperato l'esperienza alla Fiorentina. Dopo appena sei mesi Edin Dzeko cambia squadra e si trasferisce allo Schalke 04. Dopo le visite mediche e la firma del contratto, l'attaccante bosniaco ha effettuato il primo allenamento assieme ai compagni.
Tanti i sostenitori dello Schalke 04 per il primo allenamento di Edin Dzeko
Ad attenderlo c'erano circa 1200 tifosi dello Schalke pronti ad accoglierlo per fare foto e farsi firmare autografi. Il video:
