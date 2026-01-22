Ufficiale, Dzeko è un calciatore dello Schalke: “Da subito entusiasta di venire”

Edin Dzeko saluta Firenze ( spendendo belle parole per la Fiorentina ) e si accasa allo Schalke. Il trasferimento è diventato ufficiale in questi minuti e lo ha reso noto il club tedesco con una nota:

Rinforzo di spicco per l’attacco: l’FC Schalke 04 ingaggia l’attaccante di esperienza internazionale Edin Dzeko per le restanti 16 partite della stagione 2025/2026. Il recordman di presenze con la nazionale bosniaca ha giocato di recente in Serie A con la Fiorentina ed è uno dei marcatori più prolifici della sua generazione. A Gelsenkirchen, il 39enne indosserà la maglia numero 10. «Dopo il primo contatto, Edin ci ha comunicato molto rapidamente e con grande chiarezza quanto fosse entusiasta dell’idea di venire allo Schalke», afferma Youri Mulder, direttore dell’area professionistica. Dzeko, che con la nazionale lotta per la qualificazione ai Mondiali 2026 insieme a Nikola Katić, è sulla stessa linea: «Fin dal primo interesse mi sono informato molto a fondo sullo Schalke e ho seguito diverse partite. I colloqui con la dirigenza, con l’allenatore Miron Muslić e naturalmente anche con Nikola Katić sono stati molto positivi», racconta Džeko. «È davvero impressionante vedere come la squadra sia cresciuta in questa stagione dopo anni difficili. Ora voglio dare tutto per contribuire a un girone di ritorno di successo come squadra. Non vedo l’ora di giocare la prima partita casalinga».