Edin Dzeko è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dello Schalke 04 salutando la Fiorentina dopo pochi mesi in un'avventura che non è andata nel modo sperato. Il bosniaco ha però voluto salutare Firenze con belle parole affidate al suo profilo Instagram:
Dzeko saluta: “Non è andata come volevamo. Ma sarò sempre grato a Firenze”
È vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto, nel calcio succede: ma questo non intacca l’affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola. In questi mesi ho avuto l’opportunità di condividere la quotidianità con ragazzi splendidi, ai quali auguro il meglio: sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione come stanno già dimostrando. In bocca al lupo a tutto il club, grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e un pensiero particolare alla famiglia Commisso.
