Dopo l'ufficialità dell'addio di Edin Dzeko ai colori viola, arriva il saluto social del connazionale Eman Kospo. Il giovane difensore viola ha voluto dedicare bellissime parole al cigno di Sarajevo in una storia su Instagram:
Kospo saluta Dzeko: “Una fortuna conoscerti. Sono triste, ma felice per te”
Da una parte sono felice, dall’altra mi dispiace! Ho avuto un’incredibile fortuna ad aver conosciuto, nel mio percorso finora, un giocatore e una persona come te! Mi sono goduto ogni momento e te ne sono semplicemente grato! Edin, ti auguro tutto il meglio e ci vediamo presto
