L'ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, ha parlato ai microfoni di OLBG dell'esperienza che avrebbe voluto fare in carriera. Le sue parole:
G. Rossi: "A Firenze manca una stracittadina. Ecco un derby dei miei sogni"
Le parole dell'ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, su una partita che avrebbe voluto giocare almeno una volta in carriera
In passato ho avuto la possibilità di trasferirmi al Celtic. Ci ho pensato a lungo, perché era nella lista delle esperienza da provare. Volevo qualcosa di diverso. Una squadra come il Celtic trasuda storia e passione. Sarebbe stata un'esperienza fantastica. Ricordo il derby tra Genoa e Sampdoria, farne parte è stato incredibile. Tra Villarreal e Valencia, invece, non era così folle. Bella, ma nulla di estremo. A Firenze non hanno derby locali. Ci sono rivalità sentite, come quella con la Juventus, ma non è una vera stracittadina. Quando ero al Manchester United, il City non era quello di oggi, la rivalità non era così accesa. Il derby tra Celtic e Rangers è tra i primi tre al mondo. E' al livello di Roma-Lazio, un'altra sfida pazzesca da vivere. Sarebbe stato fantastico giocare un Old Firm.
