Bentornato Edo Bove! L’ex Fiorentina torna a giocare a calcio: l’accordo

L’assenza dal calcio di Edoardo Bove, iniziata il 1 dicembre 2024 durante la partita Fiorentina-Inter a causa di un malore in campo, è finalmente terminata: il centrocampista ha firmato con il Watford, come riportato da Sky.

Grazie al trasferimento in Premier League, Bove potrà tornare a giocare, visto che in Italia non sarebbe possibile farlo a seguito dell’impianto di un defibrillatore.

Il suo percorso ricorda quello di Eriksen, ex Inter, che ha ripreso la carriera in Premier dal Brentford, per poi approdare al Manchester United e successivamente al Wolfsburg. L’obiettivo principale, almeno per ora, è che Bove torni a calcare il campo.