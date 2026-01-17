VIOLA NEWS altre news ex viola FOTO – Palladino piange Commisso: “È stato come un padre per me”

L'omaggio dell'ex tecnico a seguito della scomparsa del Presidente viola Rocco Commisso.
L'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha voluto omaggiare il Presidente viola Rocco Commisso nel giorno della sua scomparsa. Ecco di seguito la foto pubblicata su Instagram dall'attuale tecnico dell'Atalanta, foto che ritrae Palladino in un abbraccio con Commisso con una scritta emblematica: "Come un padre".

Palladino Commisso

