Ufficiale – Bove rescinde il contratto con la Roma. Ed adesso l’Inghilterra

Adesso è ufficiale: l'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ha rescisso il suo contratto con la Roma e può, come riferito dall'insider di mercato Fabrizio Romano, accasarsi al Watford in Inghilterra. Ecco di seguito il comunicato del club giallorosso ed il post su X dell'esperto di mercato. Per Bove è pronto un contratto iniziale di sei mesi più opzione di estensione fino a giugno 2031.