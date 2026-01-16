Bove è pronto a tornare: domani la rescissione con la Roma, va in Championship

Nella giornata di domani, sabato 17 gennaio, dovrebbe completarsi l’iter per la risoluzione del contratto di Edoardo Bove con la Roma. Il centrocampista ex viola, dopo il brutto spavento della scorsa stagione, è pronto a tornare in campo in un campionato estero. Come scrive Gianlucadimarzio.com, lo aspetta il Watford in Championship.
L'ex viola è pronto per tornare a giocare. Dopo la rescissione con la Roma andrà a giocare in Inghilterra
Chiuso definitivamente il capitolo giallorosso potrà quindi accordarsi con il club inglese. Secondo il regolamento italiano, infatti, il classe 2002 non può giocare in Serie A o B a causa di un defibrillatore sottocutaneo installato dopo il malore.
