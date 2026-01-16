Dal ricordo di Astori alla speranza salvezza: Thereau ripensa a Firenze

Le parole di Cyril Thereau sul suo periodo a Firenze.

Redazione VN 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 15:26)

L’ex attaccante della Fiorentina, Cyril Thereau, ha rilasciato un’intervista a Gianlucadimarzio.com, tornando a parlare anche della sua esperienza in viola. L’attaccante francese ha ricordato il periodo trascorso a Firenze, soffermandosi sia sull’aspetto personale che su quello sportivo:

Ho giocato poco, ma mi sono trovato bene. Quest’anno rischia la retrocessione? È una situazione strana, ma penso che si salveranno.

Thereau ha poi ripercorso uno dei momenti più dolorosi vissuti nello spogliatoio viola, quello legato alla scomparsa di Davide Astori, raccontando quanto accaduto quella mattina:

Avevo fatto colazione per poi tornare in camera. Sentii trambusto in corridoio, poi ricordo Pioli: venne a bussare alla porta con le lacrime agli occhi per dare la notizia… Il ritorno in aereo, le immagini della sua famiglia. Davide era una persona d’altri tempi: appena arrivato mi chiese se avessi bisogno di una mano per trovare una casa.

Infine, l’ex viola ha speso parole di grande elogio per Federico Chiesa, soffermandosi sul confronto tra le diverse fasi delle loro carriere:

Un giocatore fortissimo. Io ero a fine carriera, lui all’inizio. Aveva maturità, era già un leader dello spogliatoio a 21 anni. Educato, di un altro livello.