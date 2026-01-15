Nico Gonzalez può tornare in Italia. La pazza idea dell’Inter

L'Inter è alla ricerca di un esterno destro, vista la condizione fisica precaria di Denzel Dumfries. I nerazzurri hanno un giocatore che potrebbe essere inserito in numerose trattative, Davide Frattesi. L'ex Sassuolo anche con Chivu è relegato al ruolo di riserva. Secondo Matteo Moretto, l'Inter starebbe pensando di proporre all'Atletico Madrid uno scambio per Nico Gonzalez. La trattativa però si svilupperebbe in un'ottica estiva, visto che l'argentino ha già vestito due maglie in questa stagione.