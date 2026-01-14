Ag. Kayode: “Felicissimo al Brentford. Ritorno in Italia non in programma”

Giuseppe Pesce, agente e co-proprietario della Vigo Global Sport, che cura gli interessi di Michael Kayode, ha parlato a Sportmediaset della stagione del terzino ex viola. Ecco le sue parole:
Michael è felice al Brentford, sta giocando tutte le partite, è diventato un punto fermo della squadra e siamo molto contenti di come sta andando la sua stagione. Un ritorno in Italia? Al momento non è un tema: è molto felice in Inghilterra, poi in futuro vedremo, ma oggi non ci poniamo il problema
