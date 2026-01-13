VIDEO – Ikoné scrive la storia: eliminato il PSG dalla Coppa di Francia

La notte da sogno di Jonathan Ikoné, eliminato il PSG dalla Coppa di Francia

Redazione VN 13 gennaio - 15:20

Parigi vive una notte che entrerà negli archivi del calcio francese. Il Paris FC batte 1-0 il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi ed elimina i campioni in carica ai sedicesimi di finale di Coppa di Francia.

A firmare l’impresa è un volto ben noto anche in Italia e a Firenze: Jonathan Ikoné, ex Fiorentina ed ex PSG, che al 74’ colpisce in contropiede su perfetto assist di Ilan Kebbal, facendo esplodere il settore ospiti e gelando uno stadio incredulo.

La squadra di Luis Enrique ha avuto il pallino del gioco per tutta la gara, collezionando occasioni e possesso, ma si è scontrata con un protagonista inatteso: Nkambadio. Il portiere del Paris FC è stato semplicemente monumentale, autore di diverse parate decisive che hanno tenuto in vita i suoi nei momenti più difficili.

Il PSG è andato vicinissimo al pareggio anche nel finale, quando a tre minuti dal 90’ Zaire-Emery ha colpito la traversa, facendo tremare tutto il Paris FC. Ma non era serata. Il gol che decide il derby è una fotografia perfetta della partita: PSG sbilanciato, Paris FC compatto e micidiale in ripartenza. Kebbal trova spazioe serve Ikoné, che con freddezza batte Donnarumma e non esulta, da ex, ma sa di aver scritto una pagina storica. Per Ikoné, che in carriera ha vestito anche la maglia della Fiorentina, è una rivincita personale pesantissima, proprio contro il club che lo ha lanciato.