Ex Fiorentina: Dragowski torna in Polonia, l’annuncio ufficiale

Dragowski lascia la Grecia, farà ritorno in Polonia. Il portiere ex Fiorentina è entusiasta della nuova avventura
Dopo quasi 10 anni Bartolomiej Dragowski torna a casa. Nel 2016 Pantaleo Corvino lo portò alla Fiorentina, che lasciò solo nel 2022. Dopo Dragowski ha vestito le maglie dello Spezia e del Panathinaikos. Oggi è arrivato l'annuncio del Widzew Łódź, club polacco che lo ha acquistato. Le parole di Dragowski al sito ufficiale del club:

"Vengo al Widzew perché vedo che hanno grandi ambizioni. È un grande club, lo stadio è pieno a ogni partita: è un vero piacere giocare qui. Non sono riuscito a vincere il campionato polacco con lo Jagiellonia, e mi sarebbe piaciuto molto vincere un titolo del genere. Farò tutto il possibile per alzare il trofeo con il Widzew il prima possibile"

