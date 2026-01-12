Borja Valero: “Non volevo nemmeno venire e alla fine sono diventato fiorentino”

Ora sono un tifoso in più della Fiorentina. Sono nato e cresciuto al Real Madrid, sono tifoso del Real Madrid, ma la Fiorentina è qualcosa di speciale. Non sono un grande fan di guardare partite di calcio, invece quelle della Fiorentina le guardo assolutamente tutte insieme a quelle del Real Madrid. Mi piace seguirla da tifoso. Ha fatto grandissimi passi negli ultimi anni. Speriamo che questo percorso continui a crescere e si possa fare qualcosa di bello, così me lo godo anche da tifoso.