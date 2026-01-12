Dal Brasile: il Torino vuole il ritorno di un ex viola. Offerta per Cabral

Il Torino sta lavorando al ritorno in Italia di un ex attaccante della Fiorentina. Secondo quanto riportato da ESPN Brazil, infatti, il ds Petrachi starebbe già trattando con il Botafogo per Arthur Cabral, centravanti brasiliano che ha giocato in maglia viola da gennaio 2022 all'estate del 2023, rimanendo comunque nel cuore dei tifosi. I granata avrebbero alzato l'offerta per aggiudicarselo, arrivando fino a 10 milioni di euro più 2 di bonus. Il Botafogo verso il sì, ma l'ultima parola spetta all'allenatore, l'argentino Martin Anselmi.