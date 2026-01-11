Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Milan, Allegri: “Non si può avere 100 occasioni, abbiamo perso precisione”

altre news

Milan, Allegri: “Non si può avere 100 occasioni, abbiamo perso precisione”

Milan, Allegri: “Non si può avere 100 occasioni, abbiamo perso precisione” - immagine 1
Così l'allenatore avversario
Redazione VN

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato a Dazn dopo il pari contro la Fiorentina:

Dopo l'1-0 abbiamo avuto pazienza, mentre dopo l'1-1 abbiamo rifatto l'errore che abbiamo commesso col Genoa. La palla va giocata meglio, sette minuti sono tanti. Nel calcio non puoi avere 100 occasioni, siamo stati precisi per tanto tempo e ora lo siamo un po' meno, siamo comunque secondi e dobbiamo continuare il nostro percorso. Dobbiamo stare attenti, le palle inattive determinano. Loftus-Cheek e Jashari hanno lavorato bene, mi serviva far riposare chi ha giocato di più in questi mesi.

Jashari e Fullkrug

—  

Non scordiamoci che Jashari arriva da un infortunio, aveva poco minutaggio, ha qualità ma deve crescere e capire il calcio italiano con i suoi accorgimenti tattici. Scherzavo con Modric e mi diceva dopo il Genoa che non gli era mai capitato di avere una marcatura a uomo. Fullkrug ha fatto due assist, giocate importanti.

Nkunku e Leao

—  

Lui da centravanti si esprime molto bene, Leao non sta ancora benissimo ma oggi poteva determinare di più da posizione più defilata.

Cammino

—  

Bisogna cercare di tornare alla vittoria, mancano da 34 a 36 punti per entrare in Champions.

Leggi anche
Rabiot in dubbio, Allegri cambia il Milan: non solo Modric, fuori un altro big
Udinese, Kabasele punta in alto: “Entro 2/3 anni vogliamo arrivare in Europa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA