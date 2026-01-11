Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato a Dazn dopo il pari contro la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Milan, Allegri: “Non si può avere 100 occasioni, abbiamo perso precisione”
altre news
Milan, Allegri: “Non si può avere 100 occasioni, abbiamo perso precisione”
Così l'allenatore avversario
Dopo l'1-0 abbiamo avuto pazienza, mentre dopo l'1-1 abbiamo rifatto l'errore che abbiamo commesso col Genoa. La palla va giocata meglio, sette minuti sono tanti. Nel calcio non puoi avere 100 occasioni, siamo stati precisi per tanto tempo e ora lo siamo un po' meno, siamo comunque secondi e dobbiamo continuare il nostro percorso. Dobbiamo stare attenti, le palle inattive determinano. Loftus-Cheek e Jashari hanno lavorato bene, mi serviva far riposare chi ha giocato di più in questi mesi.
Jashari e Fullkrug—
Non scordiamoci che Jashari arriva da un infortunio, aveva poco minutaggio, ha qualità ma deve crescere e capire il calcio italiano con i suoi accorgimenti tattici. Scherzavo con Modric e mi diceva dopo il Genoa che non gli era mai capitato di avere una marcatura a uomo. Fullkrug ha fatto due assist, giocate importanti.
Nkunku e Leao—
Lui da centravanti si esprime molto bene, Leao non sta ancora benissimo ma oggi poteva determinare di più da posizione più defilata.
Cammino—
Bisogna cercare di tornare alla vittoria, mancano da 34 a 36 punti per entrare in Champions.
© RIPRODUZIONE RISERVATA