Al termine di Udinese-Pisa il difensore Christian Kabasele è intervenuto ai microfoni ufficiali del club parlando del presente e del futuro della squadra. Queste le sue parole:
Udinese, Kabasele punta in alto: “Entro 2/3 anni vogliamo arrivare in Europa”
Nel secondo tempo non abbiamo più giocato e siamo rimasti troppo nella nostra metà campo. Quando sei in vantaggio in casa non puoi rischiare di perdere la partita o non vincere. Siamo sempre competitivi contro le big, ma oggi e contro Cagliari e Genoa abbiamo perso punti. Con la squadra che abbiamo non è abbastanza. Con la squadra che abbiamo dobbiamo puntare a qualcosa di più.
E sul futuro:
"Non è l’obiettivo di questa stagione ma entro 2/3 anni vogliamo arrivare in Europa perché è questo l’obiettivo del club, per cui dobbiamo imparare a gestire meglio le partite ogni 3 giorni".
