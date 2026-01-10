Alla mezz'ora del primo tempo tra Como e Bologna, l'ex viola Vincenzo Italiano, è stato costretto ad utilizzare un cambio a causa dell'infortunio di Jhon Lucumì. Il difensore ha accusato un problema muscolare e si dovrà attendere l'esito degli esami strumentali a cui il giocatore probabilmente si sottoporrà.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Tegola Bologna, Italiano perde un difensore. In dubbio per la Fiorentina
altre news
Tegola Bologna, Italiano perde un difensore. In dubbio per la Fiorentina
L'ex tecnico viola Vincenzo Italiano perde un difensore per un infortunio muscolare
Sicuramente la sua presenza è in dubbio per la gara che il Bologna disputerà giovedì contro il Verona, recupero di campionato per la partita rinviata a causa della concomitanza della Supercoppa Italiana. Sarà da capire se potrà prendere parte al match contro la Fiorentina domenica 18 gennaio.
Italiano nel post partita si è mostrato preoccupato: "Lucumì ha un problema muscolare, speriamo nulla di grave. Sicuramente lo perderemo per un po'". Da valutare anche le condizioni di Holm alle prese con una sindrome influenzale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA