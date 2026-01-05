Fiorentina su Dominguez, Gazzetta: “La posizione di Italiano e del calciatore”

Viola News
Gazzetta dello Sport

Gazzetta sull'attaccante del Bologna
Redazione VN

La Fiorentina segue da vicino la situazione di Benjamin Dominguez. L'esterno del Bologna infatti non sta trovando spazio e potrebbe lasciare Italiano a gennaio. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciatore:

Anche ieri sera Benjamin Dominguez non era fra i titolari. L'ala argentina non ha chiesto la cessione ma è chiaro che con l'infortunio di Bernardeschi sperava in un minutaggio maggiore rispetto a quello avuto fino a qui. Il Bologna non ha intenzione di privarsene ma l'agente sta sondando alcune piazze, fra cui Marsiglia, Lione ma pure Fiorentina. In caso di prestito, il Bologna potrebbe accelerare su Bogdan Kostic.

