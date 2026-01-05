Fiorentina su Dominguez, Gazzetta: “La posizione di Italiano e del calciatore”

La Fiorentina segue da vicino la situazione di Benjamin Dominguez. L'esterno del Bologna infatti non sta trovando spazio e potrebbe lasciare Italiano a gennaio. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciatore:
Anche ieri sera Benjamin Dominguez non era fra i titolari. L'ala argentina non ha chiesto la cessione ma è chiaro che con l'infortunio di Bernardeschi sperava in un minutaggio maggiore rispetto a quello avuto fino a qui. Il Bologna non ha intenzione di privarsene ma l'agente sta sondando alcune piazze, fra cui Marsiglia, Lione ma pure Fiorentina. In caso di prestito, il Bologna potrebbe accelerare su Bogdan Kostic.
