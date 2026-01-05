Campo e mercato: Paolo Vanoli è tornato a gioire

Rotto il silenzio stampa

Redazione VN 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 07:26)

Paolo Vanoli ha rotto il silenzio stampa dopo oltre tre settimane al termine di Fiorentina-Cremonese, esprimendo soddisfazione per la prestazione e gratitudine verso la squadra. Il tecnico ha sottolineato come i giocatori abbiano finalmente compreso la situazione, ricordando la sconfitta con il Parma come un passaggio duro ma formativo. Secondo Vanoli, la squadra ha ritrovato fiducia e unità, dimostrando di esserci sul piano del gioco e delle occasioni create, nonostante le difficoltà fisiche e le numerose assenze per influenza.

L’allenatore ha elogiato l’impegno di tutti, soffermandosi in particolare su Gudmundsson per la continuità mostrata, su Fagioli per la personalità e su Comuzzo per la crescita evidente. Emozionante il riferimento al gol decisivo al 92’, che ha fatto esplodere il Franchi. Vanoli ha poi chiarito la situazione legata a Kean, rientrato solo alla vigilia per motivi personali e utilizzato anche grazie all’infortunio di Dzeko, evidenziando comunque la professionalità e la disponibilità dell’attaccante.

Infine, spazio al mercato di gennaio: Vanoli ha ammesso le proprie perplessità su questa sessione, ma ha promosso l’arrivo immediato di Solomon, già impiegato in campo. Il tecnico ha lasciato intendere che servono ancora rinforzi, con la società pronta a intervenire. Prima, però, ci saranno delle cessioni, con diversi giocatori in uscita, mentre per le nuove entrate il lavoro resta affidato a Paratici, operativo a distanza. Lo scrive il Corriere dello Sport.