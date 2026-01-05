Silenzio stampa finito e, contestualmente, anche il ritiro, visto che i giocatori già ieri sera, dopo il successo sulla Cremonese, sono potuti tornare a casa e riabbracciare le proprie famiglie. De Gea e soci, sono stati riportati in bus al centro sportivo dove hanno ritirato gli effetti personali e poi hanno fatto ritorno a casa.
Ritiro finito, giocatori tornati a casa. Oggi allenamento al Viola Park
Nazione sul programma della Fiorentina
Il programma, in ogni caso, resta fitto, visto che già mercoledì è in programma il turno infrasettimanale con la Lazio. A tal proposito la Fiorentina, fin da stamani, riprenderà ad allenarsi con la rosa pressoché al completo e l'unico dubbio legato a Fazzini: il fantasista, che convive da un mese con problemi alla caviglia, è però vicino al rientro. Lo scrive la Nazione.
