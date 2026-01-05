Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Paratici insiste, vuole un centrocampista della Juventus. Parti a lavoro”

La Nazione

Nazione: “Paratici insiste, vuole un centrocampista della Juventus. Parti a lavoro”

Nazione: “Paratici insiste, vuole un centrocampista della Juventus. Parti a lavoro” - immagine 1
Un nome caldo per il centrocampo viola
Redazione VN

Che la Fiorentina stia cercando nuovi centrocampisti non è più un segreto. Tanti nomi sondati da Fabio Paratici, utili alla causa viola ma secondo la Nazione, nelle ultime ore avrebbe preso forza il nome di un calciatore della Juventus: 

La Fiorentina farà un restyling profondo allo studio per il centrocampo, reparto che con ogni probabilità sarà quello più ritoccato. Il nome sul quale sta lavorando da giorni Paratici è quello di Fabio Miretti, che la Juventus cederebbe volentieri per far cassa. Jolly duttile e rapporti sul mercato buoni fra le due società. Se ne parlerà anche nelle prossime ore. Sempre in mediana restano validi i nomi di Brescianini (che piace molto al Cagliari) e Casadei, anche a prescindere da un eventuale scambio (molto difficile) con Mandragora.

Leggi anche
Centrocampo viola, CorFio: “I nomi sondati da Paratici per gennaio”
Slitta l’arrivo di Paratici, Nazione: “Tempi e la richiesta del Tottenham”

© RIPRODUZIONE RISERVATA