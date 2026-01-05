Nazione: “Paratici insiste, vuole un centrocampista della Juventus. Parti a lavoro”

Che la Fiorentina stia cercando nuovi centrocampisti non è più un segreto. Tanti nomi sondati da Fabio Paratici, utili alla causa viola ma secondo la Nazione, nelle ultime ore avrebbe preso forza il nome di un calciatore della Juventus:
Un nome caldo per il centrocampo viola
La Fiorentina farà un restyling profondo allo studio per il centrocampo, reparto che con ogni probabilità sarà quello più ritoccato. Il nome sul quale sta lavorando da giorni Paratici è quello di Fabio Miretti, che la Juventus cederebbe volentieri per far cassa. Jolly duttile e rapporti sul mercato buoni fra le due società. Se ne parlerà anche nelle prossime ore. Sempre in mediana restano validi i nomi di Brescianini (che piace molto al Cagliari) e Casadei, anche a prescindere da un eventuale scambio (molto difficile) con Mandragora.
