Slitta l’arrivo di Paratici, Nazione: “Tempi e la richiesta del Tottenham”

La Nazione si sofferma sull'arrivo di Fabio Paratici. L'ex Juventus era atteso a Firenze nella giornata di oggi, ma così non sarà. Lo stesso Tottenham avrebbe chiesto di aspettare qualche giorno in più, mentre il dirigente continua a pensare alla salvezza viola:
Servirà ancora un po' di tempo prima di vedere Fabio Paratici come Head of football della Fio-rentina. Quanto? Almeno una settimana, visto che l'ex ds della Juventus rimarrà sotto contratto col Tottenham ancora per qualche giorno per espressa richiesta degli Spurs, che però ormai sono al corrente della volontà del dirigente di intraprendere la nuova avventura.
A partire dal 10 o dall'11 gennaio, dunque, ogni momento sarà buono per vedere Paratici al Viola Park, che nel frattempo - pur mantenendo formalmente il suo attuale ruolo di ds al Tottenham - continuerà a lavorare sotto traccia per il mercato della Fiorentina, visto che l'accordo della durata di 4 anni e mezzo col club di Commisso non è a rischio e verrà presto messo nero su bianco. Solomon, a tutti gli effetti, è stato il primo innesto ma non sarà certo l'ultimo.
