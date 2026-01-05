Slitta l’arrivo di Paratici, Nazione: “Tempi e la richiesta del Tottenham”

La Nazione si sofferma sull'arrivo di Fabio Paratici. L'ex Juventus era atteso a Firenze nella giornata di oggi, ma così non sarà. Lo stesso Tottenham avrebbe chiesto di aspettare qualche giorno in più, mentre il dirigente continua a pensare alla salvezza viola:

A partire dal 10 o dall'11 gennaio, dunque, ogni momento sarà buono per vedere Paratici al Viola Park, che nel frattempo - pur mantenendo formalmente il suo attuale ruolo di ds al Tottenham - continuerà a lavorare sotto traccia per il mercato della Fiorentina, visto che l'accordo della durata di 4 anni e mezzo col club di Commisso non è a rischio e verrà presto messo nero su bianco. Solomon, a tutti gli effetti, è stato il primo innesto ma non sarà certo l'ultimo.