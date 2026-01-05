Gazzetta: “Solomon ha messo a tacere ogni discorso politico. Che impatto”

Viola News
La Gazzetta dello Sport su Solomon
La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'esordio in maglia viola di Manor Solomon. Un ingresso decisivo, visto che il gol di Kean nasce da una sua giocata:

Probabilmente, dati gli ultimi giorni fiorentini, non poteva immaginarsi un debutto migliore. Manor Solomon ha messo a tacere ogni discorso legato alla sua origine e alla politica, facendo parlare solo il campo. È dal suo destro, infatti, che è partito il cross che ha portato al gol vittoria di Kean. E il Franchi ha subito apprezzato. L'israeliano si è messo a disposizione di Vanoli e pronti via ha spedito in area due palloni interessanti. Sul terzo è arrivato il guizzo del numero 20, complice una spizzata di Fortini. L'allenatore gli ha concesso 24 minuti, ma la sensazione è che potranno aumentare di partita in partita. Solomon è uscito tra gli applausi e questa è l'unica cosa che conta in questo momento. E se il buongiorno si vede dal mattino...

