Polverosi predica calma: “Primo piccolo passo per la ripresa”

Ora la zona-salvezza è più vicina, è a soli 3 punti, anche se il Verona deve recuperare una partita. Fermiamoci qui con gli aspetti positivi di questo successo, perché su un punto bisogna essere molto chiari: per la Fiorentina può essere solo il primo piccolo, minuscolo passo per la ripresa. Niente di più. Sentirsi serenamente incamminati verso un posto al sole sarebbe un rischio assurdo. Non è così, non può e non deve essere così. Il calendario dei viola mette in fila Lazio, Milan, Bologna, Cagliari e Napoli, basta niente per fermarsi di nuovo. E’ vero che la squadra sta migliorando anche sul piano fisico, oltre a Fagioli (ha dato ragione a Pioli e a Vanoli che lo vedono come regista), pure Comuzzo, Pongracic e Parisi stanno recuperando una buona condizione. Gli altri però devono crescere ancora, alcuni (tipo Ndour) anche tanto. Il futuro del campionato viola dipenderà in buona parte dal mercato, il primo passo di Solomon è stato incoraggiante, però questa squadra ha bisogno di altri giocatori determinanti. Certo, fenomeni sul mercato non ce ne sono, ma in una situazione come questa le idee possono aiutare non poco.
