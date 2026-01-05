Cecchi: “Volo di De Gea e colpo di Kean. Fiorentina, vittoria vecchio stile”

Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, si è soffermato sulla vittoria della Fiorentina contro la Cremonese. Ecco il suo commento:
Un volo prodigioso all'84' di De Gea a salvare la porta, quindi il colpo finale di Kean per 3 punti preziosi come le terre rare. Non credo sia un caso se l'ultimo treno della notte per evitare la B Fiorentina lo abbia afferrato grazie a coloro che lo scorso erano stati i protagonisti top della stagione. Perché, è vero, la Fiorentina ha vinto in extremis ma, lo stesso, durante la gara si era dimostrata eccome meritevole dei 3 punti grazie alle giocate di un Fagioli tornato regista raffinato, di un Comuzzo e di un Pongracic che hanno ritrovato insieme forza e sicurezza. Una vittoria old style di una squadra che sembrava irrimediabilmente dissolta e che, invece, ha fatto rivedere tracce buone di vita. A suggerire che se la coppia Paratici-Vanoli sarà capace di ripescare dal pozzo della rosa quei valori calcistici fin qui rimasti sott'acqua, l'inevitabile campagna acquisti-cessioni di gennaio potrebbe anche essere meno traumatica di come si poteva pensare appena pochi giorni fa.
