Il calcio è fatto di momenti che riscrivono il destino di una stagione e quello vissuto ieri al Franchi ha i connotati della svolta tanto attesa. In un pomeriggio gelido e ventoso, la Fiorentina ritrova i tre punti contro la Cremonese grazie a un gol di Moise Kean al secondo minuto di recupero, una scintilla che potrebbe davvero rivoluzionare un’annata fin qui drammatica. Ma oltre al campo, a far rumore è il clima attorno alla squadra e la reazione viscerale del suo allenatore.
La Repubblica
Repubblica: “Vanoli si rivolge al parterre e si toglie qualche sassolino”
Dopo il gol di Moise Kean al 93' mentre lo stadio esplodeva per un successo che accorcia a meno tre la distanza dalla zona salvezza, Paolo Vanoli non ha scelto la via della diplomazia. L’esultanza del tecnico è stata grintosa: si è tolto più di un sassolino dalle scarpe rivolgendosi direttamente verso il parterre del Franchi. Un gesto che racconta la tensione di un periodo complicato, per il tecnico ma non solo.
L'ambiente viola, nonostante gli applausi finali, ha continuato a dividersi tra cori d'incitamento e pesanti contestazioni della Fiesole. Ora la palla passa alla società: con l'arrivo di Paratici in settimana, ci si aspetta che il mercato completi l'opera di rivoluzione iniziata in campo. Lo riporta La Repubblica
