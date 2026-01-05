Repubblica: “Vanoli si rivolge al parterre e si toglie qualche sassolino”

Il calcio è fatto di momenti che riscrivono il destino di una stagione e quello vissuto ieri al Franchi ha i connotati della svolta tanto attesa. In un pomeriggio gelido e ventoso, la Fiorentina ritrova i tre punti contro la Cremonese grazie a un gol di Moise Kean al secondo minuto di recupero, una scintilla che potrebbe davvero rivoluzionare un’annata fin qui drammatica. Ma oltre al campo, a far rumore è il clima attorno alla squadra e la reazione viscerale del suo allenatore.