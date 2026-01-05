La moViola: La Penna-Mariani da 4! Togliere il rigore di Piccoli decisione folle

LA GAZZETTA 4: Un solo episodio dubbio e La Penna combina un pasticcio, messo sulla cattiva strada dal Var Marini. Al 36' Piccoli controlla in area, Baschirotto lo stende, l'arbitro fischia il rigore. Marini, però, lo richiama al monito per controllare il precedente contatto tra i due giocatori, con reciproche trattenute e Piccoli che tocca il collo dell'avversario. Situazione da campo, che non avrebbe necessitato di revisione e della cancellazione del rigore.

IL CORRIERE DELLO SPORT 5: la conferma: gli arbitri (intesi come categoria, qui la specifica è sul VAR) sono finiti. Totalmente folle la decisione di Marini di chiamare un’OFR inesistente (allora, se poi un giocatore travolge un portiere in uscita va tutto bene? addirittura da voto altissimo?), dispiace per La Penna che non ha avuto la forza per confermare la sua decisione, quella giusta: c’era il rigore per la Viola. Per il resto, l’arbitro romano ha riportato a galla una gara che sembrava persa (la mass Pajero-Dodo è la certificazione che quella decisione non era giusta per gli stessi protagonisti). Baschirotto e Piccoli si trattengono (1/24º di secondo dopo l’immagine del VAR, il difensore della Cremonese fa lo stesso con Piccoli: la moviola, se vale, deve valere sempre), la discriminante è che Baschirotto con le gambe tocca la gamba sinistra del viola, continuando a tenerlo. La Penna fischia in campo, Marini (non nuovo a chiamate - o non chiamate - così quando c’è il compagno di sezione in campo) inventa. Ma gli riesce male. Contatto Pezzella-Parisi che va giù, leggero ma rischioso. Tiro di Fagioli, Grassi colpisce col ginocchio destro, pallone sul braccio destro al corpo. Poco o nulla fra Baschirotto e Piccoli. Tutte decisioni ok. Gamba tesa ma sul pallone Bondo su Parisi, colpito sulla punta del piede destro: ok solo giallo.