Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, ha evidenziato diversi aspetti della gara vinta dalla Fiorentina contro la Cremonese. Ecco le sue parole:
Ferrara elogia Fagioli: “Uno che finalmente inizia a ricordarsi di se stesso”
Ferrara su Nicolò Fagioli
L'atteggiamento è cambiato e la testardaggine ha pagato: la Fiorentina si prende il campo e la partita e lo fa senza se e senza ma. Inutile aggiungere che adesso servono conferme e che questi 3 punti con porta inviolata (evviva) devono essere solo l'inizio di un cambio di passo necessario per uscire dal buio. Può avere invece più senso indagare su quei segnali che ci fanno intravedere le ragioni di un passo avanti. Al di là della buona prova di Solomon (variabile tattica importante), dei cambi azzeccati da Vanoli e di una grinta complessiva mai vista fino ad oggi, è giusto sottolineare la crescita messa in mostra nelle ultime partite da Fagioli, uno che finalmente inizia a ricordarsi di se stesso. Se i giocatori dai piedi buoni sono in partita (vedi anche la buona prova di Gudmondsson) il gap tecnico che separa la Fiorentina dalle altre concorrenti per la salvezza può manifestarsi concretamente. E questo non è un dettaglio da poco.
