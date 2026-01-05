Solomon, debutto da sogno: un lampo per scacciare le polemiche

Sui profili social della Fiorentina sono apparse numerose bandiere palestinesi e critiche riguardanti le posizioni pro-Netanyahu espresse dal calciatore in passato. Il caso è diventato politico con le dichiarazioni durissime di Jacopo Madau , assessore alla cultura di Sesto Fiorentino, che ha definito Solomon "non benvenuto" a Firenze per il suo sostegno alle politiche israeliane. A difesa dell'israeliano è intervenuto Marco Carrai , console onorario d'Israele, definendo "disgustose" le parole di Madau e richiamando i valori di accoglienza della città.

25 minuti per conquistare il Franchi

Nonostante il clima teso, il verdetto del campo è stato diametralmente opposto. Entrato al 20' del secondo tempo, l'esterno israeliano ha mostrato subito le sue qualità: dribbling, velocità e capacità di saltare l'uomo per dare brio a una partita in fase di stanca. Poi la giocata decisiva. Allo scadere, un "tracciante a giro" perfetto ha innescato l'azione del gol vittoria (colpo di testa di Fortini, respinta di Audero e tap-in di Kean). Infine sono arrivati gli abbracci con i compagni e i sorrisi, quelli che la nuova avventura fiorentina può portare a un calciatore troppo discontinuo che negli ultimi mesi non aveva mai trovato continuità fisica e di impiego. L'inizio a Firenze – almeno sportivamente parlando – non poteva essere migliore. Lo riporta La Repubblica