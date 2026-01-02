"Non sei il benvenuto a Firenze". Jacopo Madau si è scagliato così contro il nuovo acquisto dei viola Manor Solomon. Il segretario provinciale di Sinistra Italiana e assessore alla cultura a Sesto Fiorentino, ha scritto queste parole su Facebook. In un post contro l'arrivo alla Fiorentina del calciatore israeliano, sbarcato in città e ufficializzato oggi. Ve ne riportiamo uno stralcio:
“Solomon non è benvenuto a Firenze”. “Parole inaccettabili”. Il botta e risposta
Il duro post social contro Solomon dell'assessore di Sesto Fiorentino agita la politica fiorentina che si divide sull'acquisto viola
È stato ufficializzato l'arrivo del calciatore israeliano Solomon alla Fiorentina. Ultimi o non ultimi, chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e può rappresentare la nostra città e la Fiorentina. Da tifoso e abbonato non mancherò di esprimerlo allo stadio.
Non si sono fatte attendere le repliche di altri esponenti politici fiorentini. All'assessore di Sesto ha risposto Francesco Casini, consigliere regionale di Italia Viva: “Parole inaccettabili: escludere una persona per la sua nazionalità è discriminazione” .
Le affermazioni dell’assessore Jacopo Madau sono gravi, incompatibili con il ruolo istituzionale che ricopre. Si sta parlando di un calciatore professionista, e va chiarito subito che qui non c’entra il calcio, non si discute di qualità tecniche o sportive: a questa persona viene di fatto attribuita un’unica “colpa”, quella di essere israeliano. Questo è un terreno pericolosissimo, che nulla ha a che fare con la pace, con il dialogo o con una critica legittima alle politiche di un governo.
Polemica politica che ha coinvolto anche il centrodestra fiorentino. Il consigliere di FdI Alessandro Draghi e il capogruppo di FdI a Sesto Fiorentino Stefano Mengato dichiarano:
Essere cittadino israeliano non è una colpa. L'assessore Jacopo Madau, che ha espresso critiche territoriali, sul calciatore acquistato dalla Fiorentina Manor Solomon pensi ai problemi di Sesto Fiorentino. Che colpa potrà mai avere un ragazzo di 26 anni sul genocidio a Gaza? La guerra divide, lo sport, invece, unisce. E questo lo dovrebbe sapere anche l'assessore alla cultura di Sesto Fiorentino.
