“Solomon non è benvenuto a Firenze”. “Parole inaccettabili”. Il botta e risposta

"Non sei il benvenuto a Firenze". Jacopo Madau si è scagliato così contro il nuovo acquisto dei viola Manor Solomon. Il segretario provinciale di Sinistra Italiana e assessore alla cultura a Sesto Fiorentino, ha scritto queste parole su Facebook. In un post contro l'arrivo alla Fiorentina del calciatore israeliano, sbarcato in città e ufficializzato oggi. Ve ne riportiamo uno stralcio: