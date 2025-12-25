Il Barcellona si tinge di… viola? Il possibile omaggio dei catalani a Kobe Bryant

Le immagini trapelate della nuova maglia Away del Barcellona per la stagione 2026/27 puntano con decisione sul viola

Non è un mistero che il viola sia il colore della nobiltà e dell'eleganza, ma vederlo addosso a una delle squadre più iconiche del mondo fa sempre un certo effetto. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dalla Spagna sulla stagione 2026/2027, il Barcellona starebbe pensando di abbandonare i classici colori da trasferta per abbracciare una tonalità che a Firenze conosciamo molto bene.

Un omaggio a Kobe Bryant — Il cuore della scelta cromatica di Nike per i catalani sarebbe il "Field Purple". Il motivo? Un tributo a Kobe Bryant, leggenda dei Los Angeles Lakers e noto tifoso del Barcellona. Infatti oltre al viola, gli altri colori dominanti dovrebbero essere il giallo e il nero.

Non sarebbe la prima volta che i catalani decidono di sconfinare nel territorio cromatico caro alla Fiorentina. Già nelle stagioni 2016/17 e 2021/22, infatti, il club blaugrana aveva abbandonato la tradizione per abbracciare diverse sfumature di viola: dalla versione più scura e audace di metà decennio fino a quella più tenue e concettuale di pochi anni fa, nata dalla fusione simbolica dei colori sociali storici del club catalano.

Un Clasico tutto viola — I tifosi della Fiorentina più attenti ricorderanno che il Barcellona non è l'unica superpotenza spagnola ad aver subito il fascino del nostro colore. Anche il Real Madrid, storicamente la "Casa Blanca", ha un legame profondo e duraturo con il viola.

In diverse stagioni, i Galacticos hanno abbandonato il bianco totale per indossare kit da trasferta di un viola accesissimo: indimenticabile quello della stagione 2016/17 (indossato proprio nella finale di Champions League vinta a Cardiff contro la Juventus di Buffon, che nel tunnel della gara scherzò proprio sul colore della maglia: "Giochiamo con la Fiorentina") o quello più recente del 2022/23. Addirittura, la storica banda diagonale che compariva nel primo stemma del Real Madrid era proprio di colore viola, in onore della regione della Castiglia.