Il regalo

FOTO – Il ‘beau geste’ di Piccoli per i bimbi ricoverati al Meyer

L'attaccante viola ha voluto stare vicino ai bambini che soffrono
Redazione VN

Non solo i ragazzi della Curva Fiesole, ma anche Roberto Piccoli è stato protagonista questo pomeriggio di un gesto molto importante. Ha dapprima chiamato i dirigenti del Meyer per sapere quanti bambini sono ricoverati, una volta venuto a conoscenza del numero esatto, ha portato un dono a tutti i ricoverati in ospedale. Gesto davvero molto molto carino considerando che l'attaccante viola non è fiorentino ed é arrivato a Firenze solo da questa estate. Complimenti vivissimi a Roberto Piccoli da parte della nostra redazione.

