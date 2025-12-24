FOTO – Il ‘beau geste’ di Piccoli per i bimbi ricoverati al Meyer

Non solo i ragazzi della Curva Fiesole, ma anche Roberto Piccoli è stato protagonista questo pomeriggio di un gesto molto importante. Ha dapprima chiamato i dirigenti del Meyer per sapere quanti bambini sono ricoverati, una volta venuto a conoscenza del numero esatto, ha portato un dono a tutti i ricoverati in ospedale. Gesto davvero molto molto carino considerando che l'attaccante viola non è fiorentino ed é arrivato a Firenze solo da questa estate. Complimenti vivissimi a Roberto Piccoli da parte della nostra redazione.