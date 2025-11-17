In un'intervista doppia a GQ hanno parlato i due amici Flavio Cobolli, tennista italiano, ed Edoardo Bove, ex centrocampista della Fiorentina. Proprio il tennista ha raccontato di quanto seguisse il suo amico anche quando giocava a Firenze nella passata stagione, raccontando anche un retroscena su quel maledetto 1 dicembre durante Fiorentina-Inter. Le sue parole:
Cobolli, il retroscena sul giorno del malore di Bove: "Ho avuto un crollo"
Cobolli, il retroscena sul giorno del malore di Bove: “Ho avuto un crollo”
Il racconto del giovane tennista italiano, Flavo Cobolli, sul rapporto con Edoardo Bove e di quel giorno durante Fiorentina-Inter
Non penso di averlo mai detto nemmeno ad Edoardo, ma quel giorno ero al mio circolo ai Parioli. Per me era normale guardare le sue partite, anche se quando era alla Roma era più semplice. Comunque, anche quando è passato alla Fiorentina non me ne perdevo una, pure se giocavano in concomitanza. Anche se lo scorso anno la Roma era partita male, io ero comunque felice per lui perché la Viola stava facendo bene.
Il retroscena—
Durante Fiorentina-Inter stavo giocando a biliardo, spalle alla televisione. Ho sentito un urlo in sala e mi sono gelato. Non avevo visto nulla, anche se comunque si era capito che era successo qualcosa di brutto. Quando ho saputo che riguardava lui ho avuto un piccoli crollo, le persone presenti mi hanno aiutato a riprendermi. Subito dopo volevo partire immediatamente per Firenze, ma mi hanno fermato. In quelle ore sentivo assiduamente Gianluca Mancini, è stato il primo a scrivermi e mi teneva aggiornato sulla situazione. Poi, fortunatamente, il giorno dopo ho sentito direttamente Edoardo.
