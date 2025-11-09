Il siparietto Dzeko-De Rossi: “Ero sicuro che mi avrebbe segnato” (VIDEO)

Edin Dzeko e Daniele De Rossi insieme hanno scritto grandi pagine nella storia della Roma. I due sono stati compagni per anni, ed hanno stretto una bella amicizia. Oggi si ritrovavano da avversari, anche se il tecnico era squalificato. Nonostante questo De Rossi è andato in conferenza stampa nel post gara. Conferenza che è stata interrotta brevemente da Edin Dzeko, che è arrivato per salutare De Rossi. Il bosniaco ha salutato affettuosamente l'amico, e l'ex centrocampista ha parlato così di Dzeko: "Quando è entrato ero sicuro che avrebbe segnato. È un amico mio, il figlio si chiama Dani, ero sicuro…".