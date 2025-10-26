Viola News
Italiano poteva esserci già a Firenze. “L’accordo” con l’ospedale

Stefano Pioli non potrà esserci al Franchi. Ma ha ottenuto un accordo direttamente dall'ospedale
Per Vincenzo Italiano Fiorentina-Bologna non è una gara come le altre. Il suo è un ritorno sempre atteso al Franchi, ma purtroppo il tecnico non è potuto essere presente, a causa di una polmonite, che lo tiene fuori da alcuni giorni. In panchina ci sarà il vice Daniel Niccolini, fiorentino di nascita. Come svela Dazn, Italiano avrebbe voluto e potuto esserci oggi, ma è mancata l'ultima liberatoria dall'ospedale nel quale è ricoverato. In compenso Italiano ha ottenuto un televisore più grande, per potersi godere ogni aspetto della sfida del Franchi. Sicuramente il tecnico dei Felsinei soffrirà con la squadra, e vivrà in modo passionale la gara, come suo solito.

