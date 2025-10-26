Per la Fiorentina di Stefano Pioli questi saranno giorni decisivi. Dopo la sfida contro il Bologna i viola torneranno a San Siro, dopo la delusione recente avuta contro il Milan nel turno infrasettimanale. Partita pesante anche per l'Inter di Chivu, reduce dalla sconfitta nel big match contro il Napoli, con polemiche annesse. Il tecnico ex Parma dovrà fare a meno di Marcus Thuram, che si allena ancora a parte. Discorso diverso per Mkhitaryan, con l'armeno che svolgerà gli esami per capire l'entità dell'ultimo infortunio. Lo riporta Gianluca Di Marzio,
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Inter, niente Thuram contro la Fiorentina. Ecco le novità su Mkhitaryan
news viola
Inter, niente Thuram contro la Fiorentina. Ecco le novità su Mkhitaryan
Tra pochi giorni la Fiorentina salirà a San Siro. L'Inter dovrà fare a meno di Thuram, ed occhio a Mkhitaryan
© RIPRODUZIONE RISERVATA