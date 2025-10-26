Intorno al 20' del primo tempo di Fiorentina-Bologna, ecco un episodio da moviola in area gigliata: c'è un sospetto tocco con il braccio da parte di Dodò, la sensazione è che il brasiliano abbia commesso infrazione e che il Var lo possa punire, ma alla fine La Penna lascia ripartire il gioco.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Perché il Var non ha punito il presunto braccio di Dodò contro il Bologna
news viola
Perché il Var non ha punito il presunto braccio di Dodò contro il Bologna
L'episodio da moviola nel primo tempo
Dazn, attraverso la voce dell'esperto arbitrale Luca Marelli, spiega che il rigore c'era, e se l'arbitro lo avesse concesso non sarebbe stato tolto, ma non poteva essere assegnato tramite Var perché le immagini non hanno dato la certezza assoluta del tocco galeotto del numero 2 viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA