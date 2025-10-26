Perché il Var non ha punito il presunto braccio di Dodò contro il Bologna

Intorno al 20' del primo tempo di Fiorentina-Bologna , ecco un episodio da moviola in area gigliata: c'è un sospetto tocco con il braccio da parte di Dodò , la sensazione è che il brasiliano abbia commesso infrazione e che il Var lo possa punire, ma alla fine La Penna lascia ripartire il gioco.

Dazn, attraverso la voce dell'esperto arbitrale Luca Marelli, spiega che il rigore c'era, e se l'arbitro lo avesse concesso non sarebbe stato tolto, ma non poteva essere assegnato tramite Var perché le immagini non hanno dato la certezza assoluta del tocco galeotto del numero 2 viola.