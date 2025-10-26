Luca Ranieri, disputa Fiorentina-Bologna con una maschera protettiva sul viso: è quel che si vede nelle fasi che precedono la sfida, con l'ingresso in campo delle due squadre durante il riscaldamento. Evidentemente, dopo la sbracciata di Fofana nella ripresa della sfida della precedente giornata di Serie A, a San Siro, contro il Milan, il capitano viola ha riportato una condizione delicata che consiglia la protezione massima del viso.
Ranieri in campo con la maschera protettiva dopo il colpo preso contro il Milan
Il capitano viola non ha ancora recuperato del tutto
