Il gesto della Curva Fiesole: questo pomeriggio la visita all’ospedale Meyer

Il bel gesto del tifo organizzato viola
Redazione VN

Il rapporto tra la Fiorentina e la Curva Fiesole è sempre più teso. La vittoria contro l'Udinese non ha placato l'ira del tifo organizzato, che ha contestato pesantemente squadra e società. Ma nella vita degli ultras viola non c’è solo il calcio.

Infatti, come riportato in esclusiva da Firenzedintorni.it, i ragazzi della Curva Fiesole faranno visita questo pomeriggio all’Ospedale Meyer di Firenze. Un gesto che si commenta da solo.

Perché, se la Fiorentina non sta facendo sorridere i propri tifosi, magari ci penseranno loro a strappare un sorriso ai bambini dell’ospedale.

