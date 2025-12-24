Il rapporto tra la Fiorentina e la Curva Fiesole è sempre più teso. La vittoria contro l'Udinese non ha placato l'ira del tifo organizzato, che ha contestato pesantemente squadra e società. Ma nella vita degli ultras viola non c’è solo il calcio.
Il gesto della Curva Fiesole: questo pomeriggio la visita all’ospedale Meyer
Il bel gesto del tifo organizzato viola
Infatti, come riportato in esclusiva da Firenzedintorni.it, i ragazzi della Curva Fiesole faranno visita questo pomeriggio all’Ospedale Meyer di Firenze. Un gesto che si commenta da solo.
Perché, se la Fiorentina non sta facendo sorridere i propri tifosi, magari ci penseranno loro a strappare un sorriso ai bambini dell’ospedale.
