Parma-Fiorentina, la designazione: scelto l’arbitro della gara

L'arbitro della sfida di sabato
Redazione VN

Sarà l’arbitro Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, a fischiare Parma-Fiorentina, in programma sabato alle 12:30. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata di campionato.

A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Zingarelli e Moro, con Pairetto nel ruolo di quarto uomo. Al VAR opererà Ghersini, affiancato dall’assistente VAR Maggioni.

