Sarà l’arbitro Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, a fischiare Parma-Fiorentina, in programma sabato alle 12:30. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata di campionato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Parma-Fiorentina, la designazione: scelto l’arbitro della gara
news viola
Parma-Fiorentina, la designazione: scelto l’arbitro della gara
L'arbitro della sfida di sabato
A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Zingarelli e Moro, con Pairetto nel ruolo di quarto uomo. Al VAR opererà Ghersini, affiancato dall’assistente VAR Maggioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA