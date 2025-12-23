Gazzetta su Vanoli: “Le mosse coraggiose che hanno fatto vincere la Fiorentina”

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli dopo la vittoria contro l'Udinese. Secondo il noto quotidiano, tutto nasce da alcune scelte coraggiose di Paolo Vanoli. Questo l'articolo di Alessandro Vocalelli:
Se è vero che la sfida è stata sicuramente segnata dall’espulsione di Okoye dopo 8 minuti, è altrettanto vero che stavolta i viola sono riusciti a capitalizzare l’episodio favorevole, grazie anche ad alcune mosse radicali dell’allenatore: il cambio modulo, la fascia di capitano sul braccio di De Gea, insomma segnali di un cambiamento - una piccola, grande, rivoluzione - che ha finito per riportare se non leggerezza, almeno un pizzico di autostima. Che potrebbe rappresentare la medicina giusta per guarire e convincere definitivamente i tifosi che qualcosa è davvero cambiato. Soprattutto nella testa. Già, perché è inammissibile - e il pubblico ha perfettamente ragione a non capire - che una squadra di questo livello possa ritrovarsi nella cantina della classifica. Chissà se anche le novità a livello societario abbiano finito per alimentare una voglia di riscatto: fatto sta che la difesa è sembrata finalmente più solida e alcuni uomini chiave sono tornati a rappresentare semplicemente se stessi. Perché, in quel suo gol, Gudmundsson ha messo tutto il suo talento; e perché se Kean fa una doppietta dovrebbe essere quasi la normalità e non una notizia. Certo, non è il caso di brindare a champagne, ma piuttosto è fondamentale lavorare sul campo anche nei giorni di festa, perché la rincorsa è ancora lunga e non si può davvero più sbagliare. A cominciare dalle prossime due partite: a Parma e con la Cremonese, vedremo se siamo davvero all’alba di un nuovo campionato viola.
