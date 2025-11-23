Zhegrova risponde ai tifosi. Spalletti lo fulmina e viene applaudito, l’episodio

Per Luciano Spalletti quella di ieri era una gara diversa dalle altre. Il tecnico di Certaldo ha un rapporto particolare con Firenze, e con la Fiorentina. La squadra del suo cuore, che però non ha mai allenato (anche se avrebbe potuto). Allenare la Juventus al Franchi non è semplice, come ha sperimentato ieri Spalletti. Ma c'è stato un momento in cui l'ex Napoli si è preso alcuni applausi.
Episodio curioso quello tra Spalletti e Zhegrova . Il tecnico lo fulmina con uno sguardo, ed il pubblico lo applaude
Nella ripresa Edon Zhegrova si stava scaldando, quando dagli spalti sono arrivati degli insulti verso il kosovaro. Il giocatore ha risposto ad alcuni tifosi, ma Spalletti è andato verso di lui, incenerendolo con il solo sguardo, sedando il tutto. A quel punto il pubblico della tribuna ha applaudito il tecnico bianconero. Un momento particolare, in una gara caratterizzata dalla tensione.
