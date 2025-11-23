Zhegrova risponde ai tifosi. Spalletti lo fulmina e viene applaudito, l’episodio

Per Luciano Spalletti quella di ieri era una gara diversa dalle altre. Il tecnico di Certaldo ha un rapporto particolare con Firenze, e con la Fiorentina. La squadra del suo cuore, che però non ha mai allenato (anche se avrebbe potuto). Allenare la Juventus al Franchi non è semplice, come ha sperimentato ieri Spalletti. Ma c'è stato un momento in cui l'ex Napoli si è preso alcuni applausi.