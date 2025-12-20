Kean potrebbe dire addio alla Fiorentina a gennaio? Secondo SportMediaset l'attaccante viola sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Il destino dell'attaccante viola è inevitabilmente legato a quello della squadra. La Fiorentina, in caso di retrocessione, lo perderebbe a un prezzo sicuramente molto inferiore a quello del suo valore e potrebbe quindi decidere di sacrificarlo già a gennaio.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Sportmediaset: “Barcellona su Kean”. La formula per prenderlo già a gennaio
nel mirino
Sportmediaset: “Barcellona su Kean”. La formula per prenderlo già a gennaio
Kean ha una clausola da 62 milioni di euro, ma vista la situazione economica del Barcellona un acquisto a titolo definitivo è complicato
Kean ha una clausola da 62 milioni di euro valida per l'estero dall'1 al 15 luglio, ma i Blaugrana potrebbero tentare l'affondo in inverno. Vista la situazione economica del Barça, un acquisto a titolo definitivo è complicato: l'affare potrebbe essere percorribile in prestito con obbligo di riscatto. Difficile invece - secondo il canale sportivo - un ritorno del classe 2000 in Premier League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA