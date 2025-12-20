FOTO – Kean via a gennaio per la fidanzata? Moise risponde con ironia sui social

Kean e il tentativo di respingere quelle che considera illazioni sul suo conto e sulla volontà di lasciare Firenze e la Fiorentina

Kean lascerà la Fiorentina a gennaio? L'attaccante viola ha scelto di rispondere ironicamente alla notizia chi ipotizzava il fatto che abbia chiesto la cessione a gennaio per avvicinarsi alla nuova fidanzata che vive a Parigi. Sulla notizia, riportata su Instagram da una fanpage di tifosi della Fiorentina, è intervenuto il diretto interessato. Moise Kean ha risposto in prima persona commentando sotto al post, scrivendo "alle fidanzate*", corredato da un emoji con la risata e un cuore viola. Un tentativo di respingere quelle che considera illazioni sul suo conto e sulla volontà di lasciare Firenze e la Fiorentina.