La dirigenza della Fiorentina è alla ricerca di una figura capace di dare mano alla squadra in questo momento disastroso. Non solo direttori sportivi, ma anche ex giocatori che conoscono alla perfezione cosa significa lottare e soffrire per la maglia viola.
FOTO – Borja Valero sui social ricorda il suo "inchino" sotto la Curva Fiesole
La scatto social di Borja Valero
Tra i tanti nomi fatti dai tifosi c'è anche quello di Borja Valero.
Lo spagnolo, che ha lasciato il cuore a Firenze, ha postato su Instagram una storia che ritrae la sua esultanza sotto la Curva Fiesole. Un segnale per il club di Rocco Commisso?
