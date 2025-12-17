Novellino difende Pradè: “Un gran dirigente, non era lui il problema”

La situazione della Fiorentina continua a far discutere. Walter Novellino , intervenuto a Fanpage.it, individua soprattutto un problema mentale: «Il gol subito al 93’ col Verona è significativo. Fatico a spiegare cosa stia succedendo, ma personalmente non avrei mai cambiato allenatore: Pioli è molto preparato e conosce perfettamente l’ambiente».

Sulla lotta salvezza Novellino resta fiducioso: «La classifica è corta e può succedere di tutto. Vanoli ha esperienza e sta lavorando in una situazione complicata, ma si vede che ha un’idea. Non è semplice né spettacolare, però i progetti alla lunga pagano. Con lui credo che la Fiorentina si salverà».