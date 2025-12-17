Novellino difende Pradè: “Un gran dirigente, non era lui il problema”

La situazione della Fiorentina continua a far discutere. Walter Novellino, intervenuto a Fanpage.it, individua soprattutto un problema mentale: «Il gol subito al 93’ col Verona è significativo. Fatico a spiegare cosa stia succedendo, ma personalmente non avrei mai cambiato allenatore: Pioli è molto preparato e conosce perfettamente l’ambiente».
L’ex tecnico difende anche Daniele Pradè: «Ha fatto un gesto da vero signore dimettendosi, ma non era lui il problema. Dopo tre cambi in panchina, la soluzione non può essere ancora l’allenatore. Io lo richiamerei in società: una figura come la sua, che conosce il club, sarebbe fondamentale anche dal punto di vista psicologico».
Sulla lotta salvezza Novellino resta fiducioso: «La classifica è corta e può succedere di tutto. Vanoli ha esperienza e sta lavorando in una situazione complicata, ma si vede che ha un’idea. Non è semplice né spettacolare, però i progetti alla lunga pagano. Con lui credo che la Fiorentina si salverà».
