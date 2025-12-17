Kean scaccia i cattivi pensieri su Instagram: “Gesù era perfetto e lo odiavano”

Moise Kean richiama a sé la concentrazione e affida ai social il proprio stato d'animo: la frase ripostata dall'attaccante nelle proprie storie Instagram recita in inglese: "Gesù era letteralmente perfetto e le persone continuavano ad odiarlo. Non vivere preoccupandoti di cosa le persone pensino di te. Dedicati a servire Dio e vai avanti nella sua volontà".
L'attaccante ha postato una frase significativa
Sul numero 20, autore di 25 reti la scorsa stagione e di appena 3 a metà dicembre in quella attuale, vuole così isolarsi rispetto alle critiche ricevute per la lite sul rigore di Reggio Emilia poi battuto e segnato da Mandragora e per le occasioni fallite contro il Verona vincitore per 2-1 al Franchi nell'ultima disastrosa gara.
