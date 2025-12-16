“Firenze ricorda e sa ripagare con la stessa moneta chi tenta di ingannarla”

"La Storia della squadra che rappresenta Firenze appartiene a tutti noi, noi che eravamo qui prima, noi che saremo qui dopo"

La tragica situazione della Fiorentina di Rocco Commisso sta scuotendo le fondamenta del tifo viola. Dall'ACCVCa tutta la Curva Fiesole, la preoccupazione per la retrocessione in Serie B è sempre più palpabile. Anche il Museo Fiorentina, sulla propria pagina Facebook, ha voluto commentare quello che sta accadendo in questi giorni nel mondo viola: