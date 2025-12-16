Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social “Firenze ricorda e sa ripagare con la stessa moneta chi tenta di ingannarla”

social

“Firenze ricorda e sa ripagare con la stessa moneta chi tenta di ingannarla”

Rocco Commisso
"La Storia della squadra che rappresenta Firenze appartiene a tutti noi, noi che eravamo qui prima, noi che saremo qui dopo"
Redazione VN

La tragica situazione della Fiorentina di Rocco Commisso sta scuotendo le fondamenta del tifo viola. Dall'ACCVCa tutta la Curva Fiesole, la preoccupazione per la retrocessione in Serie B è sempre più palpabile. Anche il Museo Fiorentina, sulla propria pagina Facebook, ha voluto commentare quello che sta accadendo in questi giorni nel mondo viola:

Non è solo un colore... Il nostro viola è l'espressione di compattezza e unione di una città che nella sua lunga storia si è divisa continuamente... Non è solo un simbolo... Il nostro Giglio, rosso come il sangue versato da chi ha combattuto per questa città, sul fondo bianco che rappresenta la purezza dei nostri ideali, è la nostra Bandiera, unica e riconoscibile, che esprime la forza e l'orgoglio di un popolo che non si è mai piegato all'arroganza del potere... ne mai si piegherà... Firenze ha la memoria lunga...ricorda tutto e sa ripagare con la giusta moneta chi tenta di ingannarla... La Storia della squadra che rappresenta Firenze appartiene a tutti noi, noi che eravamo qui prima, noi che saremo qui dopo... La nostra STORIA merita rispetto... da parte di tutti... Oggi come ieri...Avanti FIRENZE!".

Leggi anche
Fantacampionato “Violanews League”: PADDUS FC 1976 mette il turbo
Comunicato ACCVC: “Vergognatevi! Società distante, identità persa e la Serie B”

© RIPRODUZIONE RISERVATA