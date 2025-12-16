La tragica situazione della Fiorentina di Rocco Commisso sta scuotendo le fondamenta del tifo viola. Dall'ACCVCa tutta la Curva Fiesole, la preoccupazione per la retrocessione in Serie B è sempre più palpabile. Anche il Museo Fiorentina, sulla propria pagina Facebook, ha voluto commentare quello che sta accadendo in questi giorni nel mondo viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social “Firenze ricorda e sa ripagare con la stessa moneta chi tenta di ingannarla”
social
“Firenze ricorda e sa ripagare con la stessa moneta chi tenta di ingannarla”
"La Storia della squadra che rappresenta Firenze appartiene a tutti noi, noi che eravamo qui prima, noi che saremo qui dopo"
Non è solo un colore... Il nostro viola è l'espressione di compattezza e unione di una città che nella sua lunga storia si è divisa continuamente... Non è solo un simbolo... Il nostro Giglio, rosso come il sangue versato da chi ha combattuto per questa città, sul fondo bianco che rappresenta la purezza dei nostri ideali, è la nostra Bandiera, unica e riconoscibile, che esprime la forza e l'orgoglio di un popolo che non si è mai piegato all'arroganza del potere... ne mai si piegherà... Firenze ha la memoria lunga...ricorda tutto e sa ripagare con la giusta moneta chi tenta di ingannarla... La Storia della squadra che rappresenta Firenze appartiene a tutti noi, noi che eravamo qui prima, noi che saremo qui dopo... La nostra STORIA merita rispetto... da parte di tutti... Oggi come ieri...Avanti FIRENZE!".
© RIPRODUZIONE RISERVATA